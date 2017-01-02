Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay: Trabzonspor'un Futbolcumuza Talip Olması Gurur Verici

OSMANLISPOR Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor'un futbolcuları Ndiaye'ye talip olmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Oyuncularımızın kalitesi ile alakalı bir istek duyulması, kapımızın çalınması hoş şeyler. Kaldı ki çalan da Trabzonspor. Sonuçta çok sevdiğimiz bir kulübümüz. Dolayısıyla yönetim kurulumuzun bu konudaki kararına saygı duyarız" dedi.



Memleketi Trabzon'da Türk Eğitim Vakfı Trabzon Şubesi'ni ziyaret eden Mustafa Reşit Akçay'a, eğitime yaptığı katkılardan dolayı şube başkanı Hasan Melek tarafından plaket verildi. Akçay, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, şunları söyledi:



"Osmanlıspor olarak ligin ilk yarısında bazı duraklamalar yaşasak da 26 puana ulaştık. Ama biraz beklentimizin aşağısında kaldık diyebiliriz. Avrupa'daki performansımız ülke şartlarının üzerindeydi. Oyuncularımı kutluyorum. Oyuncularımın profesyonel refleksi başarımızda önemli rol oynadı. Ziraat Türkiye Kupasıyla birlikte 3 kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Bu ülke bununla tanışmalı. Artık profesyonel oyuncularımızın şikayet kutusu dolmamalı. 3 günde bir maç oynuyoruz, yorulduk. Şu, bu gibi bir takım mazeret üretimi dönemi kapanmıştır, kapanmalıdır. Hatta alt yapılarda, 21 yaş üstü, 3 günde bazı turnuvalar getirilerek Futbol Federasyonu nezdinde fiziksel, ruhsal öğrenme sağlanmalıdır."



'İKİNCİ YARIDA SÜRPRİZ SONUÇLAR FAZLA OLUR'



Ligin ilk yarısında sürpriz sonuçlar alındığına da dikkat çeken Akçay, şöyle devam etti:



"İkinci yarı bunun daha fazla olacağını düşünüyorum. Mali disiplin geldikçe, arttıkça ve buna riayet edildikçe, rekabet de büyüyor. Eğer naklen yayın ihalelerinden alınan para Anadolu takımlarına farklı şekilde yansıtılırsa bence bu ara kapanacak. Bundesliga kadar olmasa da bazı ülkelere ligimizi satma şansımız olabilir. Osmanlıspor olarak ülkenin futboluna oyuncularımızla, teknik heyetimizle, çalışanlarımızla mümkün olduğunca katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnandığımız, güvendiğimiz oyun stilimiz var. Bu stili çeşitlendirerek kaleye gidiş yönünde oyuncu kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Rakip kaleye gitmek için 12 tane yolumuz var. Bu yolu yaratıcı oyuncularla birlikte 20-24'e çıkarabilirsiniz. Savunma ile ilgili reflekslerimizi de çalışıyoruz. Mümkün olduğunca bu yönde fazla deneme ve deney ile takımımızın bir saha görüntüsünü oluşturduk."



'YARDIMLAŞMAYANIN ARAMIZDA YERİ YOK'



Takımda yardımlaşmanın önemine de değinen Akçay, "Yardım etmeyen arkadaşın bizim aramızda yeri yoktur, gider. Buna Webo da dahildir. Eğer yardım etmiyorsa yalnızlaşır, zaman içinde bırakırız. Bir yığın oyuncu bu şekilde terk ettik. Böyle bir anlayışı ilk yarı itibariyle sürdürdük başarılı olduk. Bunun en büyük gerekçesi oyuncularımız karakteri ve iş ahlakı" dedi.



'TRANSFERDE 3 BÖLGE ÜZERİNDE ÇALIŞMAMAMIZ VAR'



Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Akçay, 3 bölge ile ilgili çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu bölgelere nokta transferlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürdük. Bir oyuncuyu alırken 8 defa ben izliyorum. 8 defa 10 defa Hüseyin hoca, izliyor. Canlı izleme imkanları bulmaya çalışıyoruz. Hızlandırılmış video tuzaklarına düşmüyoruz. Sanıyorum ekonomi ile alakalı sınırlamalarımız var. O sınırı aşan oyuncu transferi yapmıyoruz. Takım içinde ücret farklıklarına izin vermiyoruz. Tepedeki oyuncularımızla en az alan oyuncu arasında uçurum yok. Bu da mali barışı sağlıyor" diye konuştu.



'KAPIMIZIN ÇALINMASI HOŞ ŞEYLER'



Akçay, Trabzonspor'un futbolcuları Ndiaye'ye talip olmasının gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Ndiaye'ye talip olunması bize gurur veriyor. Oyuncularımızın kalitesi ile alakalı bir istek duyulması, kapımızın çalınması hoş şeyler. Kaldı ki çalan da Trabzonspor. Sonuçta çok sevdiğimiz bir kulübümüz. Dolayısıyla yönetim kurulumuzun bu konudaki kararına saygı duyarız. Sonuçta bir kuruma hizmet ediyoruz. Yediğimiz tabağa hiçbir zaman tükürmedik. Bu kent, bu çevre bize bunu öğretti. Trabzonspor kültüründen biz bunu öğrendik. Bu öğrendiklerimizle birlikte kulüp yönetim kurulu eğer bize bu şekilde bir ifadeyle gelirse biz de bunu onaylarız" diyerek açıklamalarını noktaladı.



- Trabzon