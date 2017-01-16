Osmanlıspor Maçı Sonrası Şenol Güneş'ten Transfer Açıklaması

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı.



'TRANSFERDE BAŞKAN GEREKİNİ YAPACAKTIR'



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor galibiyetinin ardından basın toplansıtı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı ara transfer dönemindeki gelişmeler hakkında soruya yanıt verdi.



Şenol Güneş açıklamasında "İlk yarının son maçı, bu maçta da puan kaybetseydik sıkıntı olurdu. Takım konsantrasyonu üst seviyedeydi. Kazanılan 3 puan önemli. Bana göre haftanın maçıydı ve 3 puan sevindirici." diye konuştu.



Bir muhabirin 'Forvet transferi istiyor musunuz' sorusuna cevap veren Güneş, "Beni sıkıştırmayın. Transferle ilgili gerekli şeyleri başkanla paylaştım. Bu konuda gerekeni yapacaklardır." ifadelerini kullandı.



Şenol Güneş'ten tepki gösteren Quaresma'ya yanıt



Tecrübeli teknik adam Quaresma'nın oyundan çıktıktan sonra gösterdiği tepki hakkında da şunları söyledi:



"Quaresma'nın eldiveni çıkarma şekli ve çıkardığı yer yanlış olabilir. Çıkma şekli doğru değil. Quaresma gibi bir oyuncunun yapması da yanlış. Niye öyle yaptığını kendisine soracağım, belki sıcak oldu diye çıkardı. Hiç bir oyuncunun tepki göstermeye hakkı yok. Bazen hepimizin çocuksu hareketli olabilir. Esas olan Beşiktaş'ın büyüklüğü"



ŞENOL GÜNEŞ'TEN AZİZ YILDIRIM'A YANIT



Şenol Güneş, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili olarak da konuşurken, "Gerginlik istemiyoruz. Biz futbolun yok etme oyunu olmadığını; dostluğa, sevgiye, barışa katkı yaptığını düşünüyoruz. Aziz Bey'in sözleri, herkes iyi niyetliyse, ortaya gelip konuşalım. Herkes başkalarını değiştirmesin, önce kendini değiştirsin."