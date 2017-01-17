Osmanlıspor Kupa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 19 Ocak Perşembe günü Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise 7'ye 3 top kapma oyununun ardından, çeşitli şut ve gol organizasyonları çalıştı.



Şut çalışmasında kulağına top gelen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, antrenmanı yarıda bıraktı.



Beşiktaş maçında adale ağrısı bulunduğu için forma giyemeyen Tiago Pinto'nun, takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi.



Batıkent Tesisleri'nde 1 saat 15 dakika süren antrenmana Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ndiaye ile tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir ve Tugay Kacar katılmadı.



Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.