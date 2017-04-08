Osmanlıspor, Kayserispor Maçına Hazır
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kara yoluyla Kayseri'ye hareket eden ve 4 saatlik bir yolculuğun ardından maçın oynanacağı kente ulaşan başkent ekibi, akşam saatlerinde Kayserispor Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan haftanın son antrenmanı, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 7'ye 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, dar alanda pas çalışması ve ardından soğuma koşusuyla antrenmanı tamamladı.
Kayserispor-Osmanlıspor maçı, yarın saat 16.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.