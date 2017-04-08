Osmanlıspor, Kayserispor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde kara yoluyla Kayseri'ye hareket eden ve 4 saatlik bir yolculuğun ardından maçın oynanacağı kente ulaşan başkent ekibi, akşam saatlerinde Kayserispor Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.



Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan haftanın son antrenmanı, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 7'ye 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılı ekip, dar alanda pas çalışması ve ardından soğuma koşusuyla antrenmanı tamamladı.



Kayserispor-Osmanlıspor maçı, yarın saat 16.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.