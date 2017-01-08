Osmanlıspor hazırlık maçında Mersin İdmanyurdu'na yenildi
Spor Toto Süper Lig takımı Osmanlıspor kamp yaptığı Antalya'nın Serik İlçesi'nde hazırlık maçında TFF 1'inci Lig takımı Mersin İdmanyurdu'na 3-1 yenildi.
Otelin sahasındaki mücadelede Mersin İdmanyurdu, Pedriel'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Mersin İdmanyurdu, Abdulkadir ve Nurullah'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Maçın son dakikalarında Osmanlıspor'da kazanılan penaltı atışını Musa ağlara gönderdi. Osmanlıspor Regattin ile kazandığı diğer penaltı atışından yararlanamadı.
Karşılaşma Mersin İdmanyurdu'nun 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Osmanlıspor Hazırlık Maçında Mersin Idmanyurdu'na Yenildi
Osmanlıspor hazırlık maçında Mersin İdmanyurdu'na yenildiSpor Toto Süper Lig takımı Osmanlıspor kamp yaptığı Antalya'nın Serik İlçesi'nde hazırlık maçında TFF 1'inci Lig takımı Mersin İdmanyurdu'na 3-1 yenildi.
Osmanlıspor hazırlık maçında Mersin İdmanyurdu'na yenildi
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