Osmanlıspor Hazırlık Maçında Mersin İdmanyurdu'na Yenildi

SPOR Toto Süper Lig takımı Osmanlıspor kamp yaptığı Antalya'nın Serik İlçesi'nde hazırlık maçında TFF 1'inci Lig takımı Mersin İdmanyurdu'na 3-1 yenildi.



Otelin sahasındaki mücadelede Mersin İdmanyurdu, Pedriel'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Mersin İdmanyurdu, Abdulkadir ve Nurullah'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Maçın son dakikalarında Osmanlıspor'da kazanılan penaltı atışını Musa ağlara gönderdi. Osmanlıspor Regattin ile kazandığı diğer penaltı atışından yararlanamadı.



Karşılaşma Mersin İdmanyurdu'nun 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



- Antalya