Osmanlıspor Farklı Kazandı

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor, Kayserispor 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.



Maçın başından sonuna kadar iyi oynayan taraf Osmanlıspor olurken, galibiyete de kolay bir şekilde gitti.



Osmanlıspor'un galibiyet gollerini 15,44. dakikalarda Umar Aminu, 55. dakikada Mehmet Güven ve 67. dakikada da Pierre Webo kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 39. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.



Bu sonucun ardından Osmanlıspor puanını 34'e yükseltirken, Kayserispor 27 puanda kaldı.