Osmanlıspor Deplasmanda Kayserispor'u 4-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın ekibi Kayserispor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Osmanlıspor kozlarını paylaştı.

3 PENALTI ÇALINDI

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor 4-1'lik skorla rahat bir galibiyet aldı. Hakem Mete Kalkavan 3 kez penaltı noktasını gösterdi...

İLK YARIDA AMİNU ŞOV

Osmanlıspor 15. dakikada Umar Aminu'nun golüyle öne geçerken, kazanılan penaltıda topun başına geçen Deniz Türüç, 39'da maça denge getirdi. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde bu kez Osmanlıspor penaltı kazanırken, Umar Aminu bir kez daha ağları sarstı ve ilk devre Osmanlıspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Osmanlıspor'da 55'te ceza sahası dışından şansını deneyen Mehmet Güven, kaleci Muammer Yıldırım'ı avlayarak skoru 3-1'e taşıdı. 67. dakikada hakem Mete Kalkavan bir kez daha Osmanlıspor lehine penaltı noktasını gösterdi ve bu kez ağları Pierre Webo havalandırdı. Son bölümde başka gol olmadı ve maçı Osmanlıspor 3 farkla aldı.

3 MAÇTIR YENİLİYOR

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor ligde üst üste 3. yenilgisini aldı ve kazanamama serisi 5 maça çıktı. Osmanlıspor ise geçen hafta Gaziantepspor'a 2-0 kaybetmesinin ardından Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez kazandı. Takımın başında Hamzaoğlu'nun cezası nedeniyle Fuat Buruk yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Osmanlıspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.