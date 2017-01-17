Osmanlıspor'da Transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Bastia'da forma giyen Thievy Bifouma'yı 3,5 yıllığına transfer etti.



Genel menajer Ender Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın golcüsü ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Thievy Bifouma, 16 kez milli takımda forma giyerken, 8 gole imza attı. Ligue 1'de bu sezon 14 maça çıkan Bifouma, 2 gol kaydetti.