Osmanlıspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantepspor maçının ardından bir günü izinli geçiren başkent ekibi, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, Batıkent Tesisleri'nde çalıştı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yarı sahada gruplar halinde isabetli pas ve küçük kalelere şut çalışmaları yapan mor-sarılı ekip, yarı sahada iki takım halinde oyun oynadı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.



Tedavileri devam eden Ndiaye ve Engin Bekdemir, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.



Başkent ekibi, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.