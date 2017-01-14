Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana sakatlıkları devam eden Engin Bekdemir ve Tugay Kaçar katılmadı. Portekizli futbolcu Tiago Pinto ise adalesindeki ağrı nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalıştı.



Isınma çalışmasıyla idmana başlayan futbolcular, dar alanda 6'ya 3 top kapma oyunu oynadı. Futbolcular, 3 grup halinde pas çalışmasının ardından dayanıklılık ve sürat çalışmasıyla antrenmanı bitirdi.



Osmanlıspor, yarın Osmanlı Stadı'nda yapacağı son idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.