Osmanlıspor'da, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı. İstasyonlarda gerçekleştirilen dayanıklılık idmanının ardından futbolcular 8'e 2 top kapmaca oynarken, Hamza Hamzaoğlu da bu çalışmada oyuncularına katıldı. Antrenman son bölümde gerçekleştirilen pas ve gol çalışmasıyla tamamlandı.



Bu arada kaleciler, kaleci antrenörü Metin Mert yönetiminde ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.



Antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Erdal Kılıçaslan, Musa Çağıran, Muhammed Bayır, Thievy Bifouma, Luiz Carlos ve Tiago Pinto katılmadı. Bu futbolcular içinde sadece Carlos'un sakatlığının ciddi olduğu, diğer oyuncuların ise teknik direktör Hamazoğlu'nun görev vermesi durumunda forma giyebilecekleri bildirildi.



Osmanlıspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.