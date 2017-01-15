Osmanlıspor, Beşiktaş Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yenikent Osmanlı Stadı'nda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan haftanın son antrenmanı 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Dar alanda taktiğe yönelik çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip, sprint çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.



Antrenmana tedavisi devam eden Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Afrika Kupası'nda ülkesinin milli takımında bulunan Ndiaye (Senegal) katılmadı. Diğer yandan hafif adale ağrısı bulunan Pinto ise fizyoterapist nezaretinde çalışmalarını devam ettirdi.



Haftanın kapanış maçında yarın Beşiktaş'la karşılaşacak olan Osmanlıspor'da Musa Çağıran sarı kart cezasından dolayı yarın ki karşılaşmada forma giyemeyecek.



ANKARA / DHA (fotoğraflı)