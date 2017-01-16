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Osmanlıspor Beşiktaş'ı Konuk Ediyor
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Osmanlıspor Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

Spor Toto Süper Lig 17. hafta kapanış mücadelesinde Osmanlıspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Osmanlıspor Beşiktaş'ı Konuk Ediyor

Spor Toto Süper Lig 17. hafta kapanış mücadelesinde Osmanlıspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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