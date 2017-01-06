Osmanlıspor, Belek'te Lige Hazırlanıyor

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, ikinci yarı hazırlıklarına Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı antrenmanla devam etti.



Serik İlçesi'ndeki Regnum Carya Otel'in sahasında teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde sabah antrenmanına çıkan Osmanlıspor ekibi, çalışmaya düz koşuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda, daha sonra çeşitli pas organizasyonları denendi. Dar alanda top kapma çalışması yapan Ankara temsilcisi, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren eden golcü oyuncu Raul Rusescu ise takımdan ayrı fizyoterapist nezaretinde koşu yaptı. 12 Ocak'a kadar Belek'te kamp yapacak olan Osmanlıspor, 08 Ocak Pazar günü PTT 1'inci Lig'de mücadele eden Mersin İdmanyurdu ile hazırlık maçı yapacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Antrenmandan detay



Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),