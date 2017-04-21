Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor'a Konuk Olacak

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Bahçeşehir Okulları Arena'da saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.



Ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan başkent ekibi, bu dönemde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Osmanlıspor son 11 haftalık bölümde sahasında henüz 3 puanla tanışamadı.



Mor-sarılılar, 2 maçtır takımın başından bulunan yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetlerini Kayseri'de elde etti. Rakibini 27. haftadaki deplasman maçında 4-1 mağlup eden başkent ekibi, kötü gidişe "dur" demişti.



Osmanlıspor, geride kalan 27 haftada 34 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor da aynı puan ve averajla Osmanlıspor'un bir sıra altında yer alıyor.