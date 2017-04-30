Osmanlıspor, Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başlayan futbolcular, top kapma oyunuyla idmanı sürdürdü. Mor-sarılılar, yarı sahada iki takım halinde taktiğe yönelik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Osmanlı Stadı'nda yarın oynanacak Osmanlıspor-Atiker Konyaspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.
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