- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi.
Osmanlıspor-Antalyaspor Maçının Ardından - Mustafa Reşit Akçay ve Rıza Çalımbay
- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi.
- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads