Osmanlıspor-Antalyaspor Maçının Ardından - Mustafa Reşit Akçay ve Rıza Çalımbay

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi.

Osmanlıspor-Antalyaspor Maçının Ardından - Mustafa Reşit Akçay ve Rıza Çalımbay

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANKARA - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi.

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