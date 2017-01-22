Osmanlıspor - Antalyaspor Maçının Ardından

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Maçın sonlarında maçı kazanmak çok güzel"



Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay: "Kısa ve öz konuşacağım. Oynadık ve mağlup olduk"



Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor mücadelesinin kolay olmayacağını bildiklerini belirterek, "Özellikle maçın ikinci yarısı riske girdik ve son yaptığımız riskli değişimin faydasını gördük. Maçın sonlarında maçı kazanmak çok güzel" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Osmanlıspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 2 dakikada bulduğu 2 golle Osmanlıspor'u kendi evinde devirdi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugün oynanılan maçın her iki takım için de önemli olduğunu kaydetti. Osmanlıspor'un hem Türkiye'de hem de Avrupa'da mükemmel bir grafik çizdiğini belirten Çalımbay, "Onun için bu maçın beklediğimiz gibi kolay olmayacağını biliyorduk. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan oynadık. Zaman zaman hatalar yaptık. Özellikle maçın ikinci yarısı riske girdik ve son yaptığımız riskli değişimin faydasını gördük. Maçın sonlarında maçı kazanmak çok güzel. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu. Çalımbay, amaçlarının ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu vurguladı.



"FUTBOL İÇİN YARATILMIŞ, FUTBOL İÇİN DOĞMUŞ BİRİSİYDİ"



Hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatına ilişkin konuşan Çalımbay, "Çok üzüldük. Kulübünde en uzun başkanlık yapan ve kulübüne her şeyini veren bir başkandı İlhan Cavcav. Başkan hastanede bile takımını bırakmadı. Yaptığı transferi bile kendi önünde imzalattırdı. 3 büyüklerin hepsine de mükemmel oyuncular verdi. Futbol için yaratılmış, futbol için doğmuş birisiydi başkan. Son günlerini bile futbolla geçirdi. Çok büyük birini kaybettik ve çok üzgünüz. Yarına inşallah cenazesine katılacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.



MUSTAFA REŞİT AKÇAY'DAN ANTALYA MAĞLUBİYETİNE TEPKİ



Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son dakikalarda yedikleri 2 golle Antalyaspor'a yenilmelerine tepki göstererek, "Kısa ve öz konuşacağım. Oynadık ve mağlup olduk" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Osmanlıspor, son dakikalarda yedikleri 2 golle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirme yapması beklenen Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay skora tepki gösterdi. 1 dakika sürmeyen toplantıda kısa ve öz konuşacağını belirten Akçay, "Oynadık ve mağlup olduk" diyerek toplantıyı bitirdi.



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-Maç sonu açıklamalar



(Haber-Kamera: Ercan ATA/ANKARA DHA)