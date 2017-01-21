Osmanlıspor, Antalyaspor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın (Pazar) 13.30'da Osmanlı Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan haftanın son çalışması 50 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla son buldu. Antrenmandan sonra bazı oyuncular, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir yönetiminde çeşitli duran organizasyonları çalıştı. Haftanın son antrenmanına ülkesinin milli takımında bulunan Ndiaye (Senegal) ve soğuk algınlığı bulunan Erdal Kılıçaslan katılmazken, Engin Bekdemir ve Tugay Kacar takımdan ayrı koşu yaptı. - ANKARA