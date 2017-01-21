Osmanlıspor, Antalyaspor Maçına Hazır

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen haftanın son çalışması 50 dakika sürdü.



Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan hafif tempolu antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla son buldu. Antrenmandan sonra bazı oyuncular, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir nezaretinde çeşitli duran top organizasyonları çalıştı.



Engin Bekdemir ve Tugay Kacar takımdan ayrı koşarken, Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Senegalli futbolcu Ndiaye ile soğuk algınlığı geçiren Erdal Kılıçaslan, antrenmana katılmadı.



Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.