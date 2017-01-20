Osmanlıspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Gaziantepspor'da 2-0 yenilen Osmanlıspor, Antalyaspor ile 22 Ocak Pazar günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantepspor maçında forma giyen futbolcular, fitness salonunda çalıştıktan sonra masaj yaptırdı. Karşılaşmada kısa süre oynayan ve forma şansı bulamayan oyuncular ise teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde antrenman yaptı.



Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 farklı istasyonda yapılan koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 7'ye 3 top kapma oyunu oynayan futbolcular, taktik, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.



Antrenmana, ülkesinin milli takımında bulunan Ndiaye ve tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmadı. İyileşme sürecine giren Engin Bekdemir ve Muhammed Bayır ise takımdan ayrı koşu yaptı.



Öte yandan Osmanlıspor'un golcü oyuncusu Pierre Webo, 35 yaşına girdi. Antrenman sonrası kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen tecrübeli oyuncu, daha sonra oğlu Marcos'un elinden doğum günü pastasından yedi.