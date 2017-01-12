Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Osmanlıspor, Ankara'ya döndü.



Devre arası kamp çalışmaları için geçtiğimiz hafta Antalya Belek'e giden Başkent ekibi, 8 günlük çalışmalarını sonlandırdı. Antalya'daki son antrenmanına çıkan Mor-Sarılı ekip, akşam saatlerinde havayoluyla Ankara'ya döndü. Antalya kampının son antrenmanına tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıkan Başkent ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı antrenmanı, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettirdi. 20 dakika tam sahada çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip, antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 20 dakika süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto katılmadı.



Osmanlıspor, yarın 14: 30'da Ankara Batıkent Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 17. haftasında sahasında Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.



ANKARA / DHA (fotoğraflı)