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Osmanlıspor Ankara'ya Döndü

Osmanlıspor Ankara'ya Döndü

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Osmanlıspor, Ankara'ya döndü.

Osmanlıspor Ankara'ya Döndü

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Osmanlıspor, Ankara'ya döndü.

Devre arası kamp çalışmaları için geçtiğimiz hafta Antalya Belek'e giden Başkent ekibi, 8 günlük çalışmalarını sonlandırdı. Antalya'daki son antrenmanına çıkan Mor-Sarılı ekip, akşam saatlerinde havayoluyla Ankara'ya döndü. Antalya kampının son antrenmanına tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıkan Başkent ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı antrenmanı, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettirdi. 20 dakika tam sahada çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip, antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 20 dakika süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto katılmadı.

Osmanlıspor, yarın 14: 30'da Ankara Batıkent Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 17. haftasında sahasında Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

ANKARA / DHA (fotoğraflı)

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