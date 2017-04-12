Osmanlıspor'a Ndiaye ve Engin Müjdesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da sakatlıkları geçen Badou Ndiaye ve Engin Bekdemir, takımla çalışmalara başladı.



Başkent temsilcisinin, iki günlük iznin ardından tesislerinde yaptığı antrenmana, tedavi süreçleri tamamlanan Ndiaye ve Engin de katıldı.



Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yaptığı konuşma sonrasında ısınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.



Üç doğum günü kutlandı



Antrenman sonrasında kulüp müdürü Mehmet Davarcı, yardımcı antrenör Tayfun Türkmen ve kondisyoner Serkan Salman'a doğum günü kutlaması yapıldı.



Mor-sarılı ekip, Davarcı ve Salman'ın 42, Türkmen'in ise 39. yaş günü kutlamasının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.