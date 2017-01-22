Osmanlıspor'a Devre Arası Yaramadı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, devre arası tatilinin ardından oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti.



Başkent temsilcisi, lige verilen ara sonrası ilk resmi maçında geçen hafta Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaştı.



Mor-sarılı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine Süper Lig'in 17. haftasında seyircisinin önünde 2-0 mağlup oldu.



Ligde 7 hafta sonra kaybeden başkent ekibi, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da umduğunu bulamadı.



Osmanlıspor, son 16 turuna yükselmeyi garantilemek için çıktığı maçta Gaziantepspor'a 2-0 yenildi. Mor-sarılı takım, kupada gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.



Başkent ekibi, son olarak da bugün Süper Lig'in 18. haftasında ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.



Mbilla ve Eto'o'nun son dakikalarda attığı gollere engel olamayan Osmanlıspor, böylece 2017'de çıktığı 3 maçı da kaybetti.