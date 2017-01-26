Osmanlıspor'a Brezilyalı Orta Saha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Carlos'u transfer etti.



Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele eden başkent ekibi, orta sahasını 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Luiz Carlos ile güçlendirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Ehli'nin formasını giyen Luiz Carlos ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Brezilyalı futbolu, kariyerinde sırasıyla Freamunde, Paços Ferreira, Braga ve El Ehli takımlarında oynadı.



Transfer çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, şu ifadeleri kullandı:



"Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda transfer komitemiz çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Kadromuzu koruyarak üstüne birkaç takviye yapmayı planlıyorduk, nitekim öyle de oldu. Geçtiğimiz günlerde golcü oyuncu Thievy Bifouma'yı renklerimize bağlamıştık. Bugün ise orta sahamıza takviye yapıyoruz. 31 yaşındaki Brezilyalı Luiz Carlos ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşmeye imza attık. Camiamıza hayırlı olsun, Allah yüzümüzü utandırmasın."



Derbi hazırlıkları başladı



Öte yandan Osmanlıspor, Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen başkent ekibinde, Kırklarelispor'a karşı forma giyen futbolcular, salonda yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular ise saha çalışması gerçekleştirdi.



Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan idmanda mor-sarılı futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda 9'a 3 top kapma oynadı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve dayanıklılık koşusuyla sona erdi.



Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Senegalli futbolcu Ndiaye antrenmana katılmazken, tedavilerine devam edilen Tugay Kacar ve Engin Bekdemir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.