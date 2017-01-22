Osmanlıspor: 1 - Antalyaspor: 2

Stat: Osmanlı Stadı



Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu



Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Aykut Demir xx, Mehmet Güven xx, Webo xx (Thievy Bibouma dk. 78 xx), Pinto xx, Regattin xx, Vaclav Prochazka xx, Aminu Umar xx, Musa Çağıran xx, Adam Maher xx



Yedekler: Hakan Arıkan, Lukasz Szukala, Koray Altınay, Sinan Kurt, Rusescu, Muhammed Bayır



Antalyaspor: Saso Fornezzi xx, Diego Angelo Oliveira xx, Zeki Yıldırım xx (Serdar Özkan dk. 77 xx), da Silva xx (Yekta Kurtuluş dk. 59 xx) Samuel Eto'o xx, Sakıb Aytç xx, Salih Dursun xx, Ondrej Celustka xx, Deniz Kadah xx, Richard Danilo xx (Motta dk. 63 xx), Etame xx



Yedekler: Ferhat Kaplan, Jean Makoun, Sandro Raniere, Emre Güral



Gol: Webo (dk. 45) (Osmanlıspor), Etame (dk. 89.), Eto'o (dk. 90) (Antalyaspor)



Sarı kartlar: Mehmet Güven, Musa Çağıran, (Osmanlıspor), Zeki Yıldırım, Salih Dursun, Deniz Kadah (Antalyaspor)



Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele, Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



-MAÇTAN DAKİKALAR-



5. dakikada ceza sahasının sağından topa sert vuran Musa Çağıran'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin solundan auta çıktı.



17. dakikada Regattin'in sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Webo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



36. dakikada Etame'nin sol kanattan ceza sahasına doğru açtığı ortada topla buluşan Deniz Kadah'ın kafa vuruşunu kaleci Karcemarskas son anda kornere çeldi.



39. dakikada Danilo Campos'un sol kanattan yaptığı orta ile altıpas içinde topla buluşuna Etame'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.



45. dakikada Mehmet Güven'in ceza sahası içi sol çapraza gönderdiği ara pasta topla buluşan Webo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0



61. dakikada sol çaprazdan topla buluşan Musa Çağıran'ın, ceza sahası içerisine girdikten hemen sonra çektiği şutu kaleci Fornezzi kurtardı.



66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Motta'nın şutunu kaleci Fornezzi ayağıyla kurtardı.



71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Motta geçti. Motta'nın çektiği şutu kaleci Karcemarskas son anda sol direkten kornere çeldi.



82. dakikada Adam Maher'in ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şut üst direkten auta çıktı.



89. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Serdar Özkan ile Motta paslaşarak kullandı. Motta'nın ceza sahası içine açtığı ortaya iyi yükselen Etame, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



90. dakikada Serdar Özkan'ın ara pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2 - Ankara