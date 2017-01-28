Osmanlının Son Terzisi Projeye Danışmanlık Yaptı…

Birçok protokolün de gecede yer aldığı etkinlikte, Sufi Neyzen Hakan Mengüç Ney konseri verdi. Koreografisi Akif Örük tarafından gerçekleşti. Şehri Medeniyet Kültür projesi 25 Ocakta İstanbul ve Türkiye için önemli bir tarihe ev sahipliği yapan Legacy Ottoman Hotel de gerçekleşti. Projede Simge Tertemiz olmak üzere birçok önemli model de görev aldı.

SERGİ KLASİK TÜRK SANATLARI VAKFI KARMA SERGİSİ

Medeniyetler Beşiği İstanbul, Fatih bölgesinde gerçekleşecek olan Şehri Medeniyet Kültür projesi, büyük bir organizasyon ile Başbakanlık Tanıtma Fonu resmi desteği ile gerçekleşti. Şehri Medeniyet Osmanlı Kültür projesinde önemli bir sergi açacak olan Klasik Türk Sanatları Vakfı hat ve tezhip sanatlarının ortaya çıkışları, tarihi süreçleri ile bu sanat dallarının önde gelen isimleri, üslupları, icralarında kullanılan malzeme ve teknikleri ile Şehri Medeniyet projesinde sergilenecektir.

"APAYDIN; MEDENİYETLERMİZİ İYİ ANLATMAMIZ GEREK"

Etkinliğe katılan İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın İstanbul'un tarihini medeniyetlerini iyi anlatmak ve anlamak gerektiğini belirterek, ''Biz büyük bir medeniyetin devamı ve temsilcisiyiz. Bunu özellikle sanat ile anlatmalıyız. Siyasi, askeri ve ekonomik konuların dışında medeniyetimizin en önemli göstergesi sanattır. Bu tür etkinlikler ve aslına uygun çalışmalar öncelikle bizi bize anlatan, gençlerimize anlatan çalışmalardır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

UĞURLU: ŞEHRİ MEDENİYET DÜNYAYA AÇILACAK

"Günümüz dünyasında, kültürün toplumları dönüştürmedeki gücünün açık olduğuna değinen Yapımcı Savaş Uğurlu, ''Fatih bölgemizin, İstanbul'umuzun ve ülkemizin kültürünü, medeniyetlerini tarihi değerlerini, geleneksel uygulamalarını, motifleri ve sanata kadar uzanan farklı kollarını uluslararası platformlarda geniş kitlelere anlatmak için bu ve benzeri kültür projelerine ihtiyacımız var. Bu bağlamda kültürel miras ve kültürel çeşitlilik kavramları, toplumlar için bir yakınlaşma, diyalog, uyum ve kimlik kaynağını oluşturmaktadır. Şehri Medeniyet İstanbul Kültür Projemiz ilimizin önemli değerlerini ön plana çıkararak kültürel tanıtımını anlatmaya katkı sağlayacaktır bir projedir. Yurt dışında da birçok ülkede projemizi tanıtarak ülkemizin tanıtımına katkı sağlamış olacağız. ''dedi

KÜLTÜR MEDENİYET VE GELENEKLERİMİZ AYNI PROJEDE

İstanbul'umuzun gelenek görenek medeniyetleri ve kültürü ile Osmanlı gününe ait olan özel tasarlanmış 25 parça kıyafeti günümüze uyarlanmış haliyle defilesini yapacaklarını belirten Medyadoktoru Yapım firma sorumlusu yapımcı Savaş Uğurlu, ''Ülkemiz üzerinde oynanan birçok oyuna karşı ülkemizin tanıtımına da daha fazla ihtiyaç var. Bu bağlamda herkesin elinden ne geliyorsa güzel ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak için çaba göstermesi gerekiyor. Şehri Medeniyet Kültür projesi bir kültür projesidir. İçinde sergilerin olduğu, konserlerin yapıldığı ve kültür defilesi içeriği ile dolu dolu bir projedir. Toplumların hafızalarını tazelemek, tarihi hasretlerimizi gidermek amacıyla ''Şehri Medeniyet İstanbul Kültür projesi kapsamında' 'İstanbul'umuzun birçok farklı yönünün de tanıtacağız.''

Legacy Ottoman Hotel Tarihçe;

Bina, Osmanlı Vakıflar Bakanlığı İnşaat ve Restorasyon bölümü müdürü Mimar Kemaleddin Bey tarafından 1911 yılında tasarlandı. İlk Türk resmi mimari yapı olarak tasarlanmıştır, bir başka deyişle Osmanlı Yükselişi olarak da adlandırılabilinir. Bina, kompleks dini yapıların Sultan 1.Abdul Hamid'e ait olan Hamidiye Külliyesi'nde 1916 ve 1926 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu bina 20.Yüzyılın başlarında bu çevrede ki ofis bina ihtiyacını karşılama amacıyla inşa edilmiştir. İnşaatın tamamlanması Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan Savaşları ve 1.Dünya Savaşı'na katılması nedeniyle birkaç yıl sürmüştür. 1.Dünya Savaşı'n da eski şehir (bugünün Sultanahmet bölgesi) bölgesinde Fransız müttefiklerin Istanbul'u işgali sırasında henüz tamamlanmayan yapı 1920 ve 1923 yılları arasında 'Caserne Viktor' adı verilen kışla olarak kullanılmaktaydı. 20.Yüzyılın sonlarında bu ofis bina İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve bankacılara ev sahipliği yaptı. Bir dönem bu bina, mahkeme olarak kullanılma amacıyla boşaltılmıştır ama ihtiyaca cevap verememiş ve uzun yıllar atıl bir durumda kalan bina kaderine terk edilmiştir. Bina madde bağımlı çocuklar tarafından barınak olarak kullanılmaya başlanmış uzun bir dönem. Tarihimizin bize güzel bir hediyesi olan bu eserin 2004 yılında restorasyonuna başlanarak 3 yıl süren restorasyon döneminden sonra Legacy Ottoman Hotel olarak ülkemize ve dünyaya hizmet vermeye başlamıştır.





