Osmanlılar Hayal Sahnesinde

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!

Osmanlılar Hayal Sahnesinde

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisini ziyaret eden çocuklar, Osmanlı kıyafetlerinde renk, biçim ve kumaşın kıyafet sahibi hakkında ne gibi  ipuçları verdiğini öğreniyor. Osmanlı dönemi resimlerini okumak ve yorumlayabilmek için  önemli detaylar içeren kıyafetleri inceleyen çocuklar, atölyede kıyafetler tasarlayarak iki boyutlu bir kukla yapıyor. Ardından kuklanın yer alacağı bir fon hayal ediyor ve bu hayal kutularını  bir mini kukla tiyatro sahnesi haline getiriyorlar. Atölye çalışmasının sonunda ise, çocukların kukla ve sahnelerinin yer aldığı bir oyun oynanıyor.

Yaş Grubu: 7-12 yaş

Kontenjan: 10 kişi

Eğitmen: Atölye Mil

İlişkili Sergi: Kesişen Dünyalar, Elçiler ve Ressamlar

Kaynak: Etkinlik.io

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İnan Kıraç, Tiyatro, Osmanlı