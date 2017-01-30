Osmanlılar Hayal Sahnesinde

Sanat dolu etkinlikler çocukları bekliyor!



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisini ziyaret eden çocuklar, Osmanlı kıyafetlerinde renk, biçim ve kumaşın kıyafet sahibi hakkında ne gibi ipuçları verdiğini öğreniyor. Osmanlı dönemi resimlerini okumak ve yorumlayabilmek için önemli detaylar içeren kıyafetleri inceleyen çocuklar, atölyede kıyafetler tasarlayarak iki boyutlu bir kukla yapıyor. Ardından kuklanın yer alacağı bir fon hayal ediyor ve bu hayal kutularını bir mini kukla tiyatro sahnesi haline getiriyorlar. Atölye çalışmasının sonunda ise, çocukların kukla ve sahnelerinin yer aldığı bir oyun oynanıyor.



Yaş Grubu: 7-12 yaş



Kontenjan: 10 kişi



Eğitmen: Atölye Mil



İlişkili Sergi: Kesişen Dünyalar, Elçiler ve Ressamlar