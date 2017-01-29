AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları tarafından Osmanlı Haftası dolayısıyla Osmanlı Resim Sergisi açıldı.



Osmanlı Resim Sergisi'nin açılışı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.



AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, açılışta yaptığı konuşmada, gençlik kolları başkanlığının Ar-Ge birimi tarafından ve üniversitenin çeşitli kaynaklarından faydalanılarak ulaşılan 32 eserin sergiyle izlenime sunulduğu belirtti.



Serginin 2 gün süreyle gezilebileceğini kaydeden Gök, "Osmanlı devleti yıllardır üç kıtada hüküm sürmüş. Egemenliği demokrasi hoşgörüyü tüm dünyaya anlatmış bir imparatorluk. Biz de Osmanlının torunları olmaktan gurur duyuyoruz. Biz de Manisalılarla Osmanlı Haftası'nın başlangıcında 32 eseri Manisalılarla buluşturduk. Osmanlı'nın kuruluşundan yıkılışına kadar tüm dönemleri Manisalılara aktarmaya çalıştık." dedi.