Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nde Düzenleme Çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nde düzenleme ve yenileme çalışmaları yapıldı.



Kentin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Edebali Türbesi girişinde yer alan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nin giriş bölümü başta olmak üzere birçok alanında yenileme ve düzenleme çalışmaları yaptı. Kentin tanıtımı ve turizm açısından önemli işlevler gören Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, giriş kapısı ve diğer bölümlerdeki düzenleme çalışmaları ile konuklarını ağırlamaya devam ediyor. - BİLECİK