Osmanlı Ocaklarının 'Milli İrade Mitingi'nde Fetö'ye Tepki

Osmanlı Ocakları Erzurum İl Başkanlığının organize etiği 'Milli iradeye sahip çıkıyoruz' mitinginde Osmanlı Ocaklarının Kurucusu ve Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat FETÖ'ye tepki gösterdi



Osmanlı Ocakları Erzurum İl Başkanlığı dün Erzurum'da 'Milli iradeye sahip çıkıyoruz' mitingi düzenledi. Tören mehter marşıyla coşkulu başladı. Mitingde bir konuşma yapana Osmanlı Ocaklarının Kurucusu ve Genel Başkanı Kadir Canpolat; "16 Nisan İstanbul'un ikinci Fethidir. Bakın kardeşlerim dedemiz Fatih, İstanbul'u fethederken ne yaptı gemileri karadan yürüterek geçirdi. Gemileri karadan yürütürken halat ipleri koptuğunda gemiler aşağıya düşmesin diye önüne elini, ayağını, bedenini atanlar ve hayatını kaybedenler oldu. Dikkat edersek 15 Temmuz gecesi de aynı şeylere benzer durumlar yaşandı. Mesela tankların önüne yatanlar, durdurmak isteyen vatandaşımız bize İstanbul'un fethini hatırlattı. "Evet' diyerek 16 Nisan'da yapılan referandumla İstanbul ve tüm Anadolu yeniden fethedilmiş oldu. Bu bağımsızlık mücadelesinin örneğidir. Avrupa ülkemizin direnişini ve dirilişini kıskanıyor, hadsiz profesör çıkmış Devlet Başkanımız hakkında suikast çağrısı yapıyor. Sözde faşizanlığı kınayan AB'ye şimdi soruyorum bu faşistlik değilde nedir? Kıymetli Hemşehrilerim Erzurum'lu olduğunu ifa eden terörist başı FETÖ seni Dadaşlık'tan attık. Senin 16 Nisan'da defterin dürüldü. Bu millete mal olmuş Er doğmuş, Er yaşamış, Er gibi adam gibi ölecek devlet yöneticilerimizle uğraşmaktan vazgeç. Kendine gel, ülkemizi karıştırmaya ne hakkın var? Biz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da 16 Nisan için çalışırken yan gelip yatmadık. Bütçesiz, sermayesiz üye aidatı dahi almadan bu davaya sahip çıkarken, birilerinin devasa bütçesi olmasına rağmen çalışmadılar" dedi.



Miting sonrası Canpolat heyeti ile beraber Kızılay Kan bağış aracına geçerek kan bağışında bulundu. Canpolat, terör gurupları tarafından silahlı saldırıya uğrayan Şırnak Osmanlı Ocakları teşkilatlarına geçmiş olsun ziyareti için Erzurum'dan ayrıldı. - İSTANBUL