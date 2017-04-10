Osmanlı Ocaklarından Müdür Aydın'a Ziyaret

Osmanlı Ocakları Varto İlçe Başkanı Niyazi Çemenli, Türk Polis Teşkilatının 172. yılı ve Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdürü Murat Aydın'ı ziyaret etti.



Başkan Çimenli, beraberindekilerle, Türk Polis Teşkilatının 172. yılı ve Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydını ziyaret ederek çiçek takdim etti. Aydın, gerçekleştirilen ziyarette Türk Polis Teşkilatının 172. yılı vesilesiyle düzenlenecek olan etkinliklerle ilgili bilgi verdi.



Osmanlı Ocakları Varto İlçe Başkanı Niyazi Çelimli ise, "Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yapan tüm emniyet teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutluyorum" dedi. - MUŞ