Osmanlı Ocakları'nda Atama

Osmanlı Ocakları Diyarbakır ve Uşak il başkanlıkları atandı.



Osmanlı Ocakları, Diyarbakır ve Uşak il başkanlarına atamalar yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır il başkanlığına Mehmet Savaş, atanırken Uşak İl Başkanı Cihat Bayram oldu.



Osmanlı Ocakları Teşkilat Başkanı Zennure Kiraz; "Son dönemde Batman, Bitlis, Şırnak, Muş, Ağrı, Diyarbakır ve Uşak illerinde hızlı bir şekilde il başkanlıklarını açarak Osmanlı medeniyetini yaşayıp yaşatarak kardeşlik duygularını yeşertip terörün insan kaynağının önünü kesmeyi hedefliyoruz birliğimizi pekiştirmeye çalışıyoruz. Birlik ve Beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde kimseyi ayrıştırmadan her il de her ilçe de belde ve köylerde teşkilatlanan Osmanlı Ocakları bugün Diyarbakır ve Uşak İllerine atama yaptı" dedi.



Genel merkezde gerçekleştirilen atama törenine Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat da katıldı. Mülakatları bizzat gerçekleştiren Canpolat, yeni görevinde il başkanlarına başarılar dileyerek, "Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında var olan Osmanlı Ocakları Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan her kesimi her vatandaşı Gayrimüslimleri dahi aynı çatı altında birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için çalıştaylar yaparak kardeşliğimizi pekiştirecek toplantılar gerçekleştirip ülkemize ve irademize sahip çıkmaktan mutluyuz. Yeni atanan il başkanlarıma görevleri hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL