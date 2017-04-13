Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Başkanından Erdoğan'a Destek

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum mitingine katılarak destek mesajı verdi.



Osmanlı Ocakları Türkiye Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi. Osmanlı Ocaklarının Türkiye Genelindeki faaliyetleri ve halk oylaması için yapılan çalışmaları doğrultusun Erzurum'da gerçekleşen mitinge Osmanlı Ocaklarının Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerine katıldı. Yapılan açıklamada Erdoğan Osmanlı Ocakları kadın kolları yöneticilerine ve tüm Osmanlı Ocakları üyelerine selamlarını iletti.



Canpolat, "Cumhurbaşkanımzı seviyoruz bugünde desteğimizi Erzurum'dan verdik. Biz Türk siyasetinde demokrasinin olgunlaşmasını istikrarın büyümesini destekliyoruz. Türkiye'nin anti demokratik süreçlere çekilmeye çalıştığı bir zamanda sistem tıkanıklıklarından kurtulmasını destekliyoruz. Bu bir rejim değişikliliği değil asıl olan burada bir yönetim sistemi değişikliliğidir. Çağdaş Osmanlı kadınları ve ülkemizde ki çoğu bayanlar Erdoğan'a inanıyor ve güveniyoruz. Bu sandıklara yansıyacak. Egemenlik her zaman milletin iradesi oldu, 16 Nisanda da yine milletin iradesi olacaktır" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM