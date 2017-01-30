Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Törenle Açıldı

Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Kadir Canpolat'ın katılımıyla törenle hizmete açıldı.



Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Derneğin İstanbul'daki çalışmalarının yürütüleceği şube açılışına Uluslararası Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, birçok bölge başkanı ve üyeler de katıldı. Törende açılış konuşmalarının yapılmasının ardından Osmanlı Ocakları'nın İstanbul İl Başkanlığı binası kurdele kesilmesinin ardından hizmete açıldı. Başkan Canpolat bölge başkanları ve üyeler ile küçük bir toplantı gerçekleştirdikten sonra kısa bir açıklamada bulundu.



Barışı, istikrarı ve güveni temin etmek için gece gündüz mücadele edeceklerini belirten Canpolat, "Öncelikle 2017 tarihi 27 Ocak Osmanlı Devleti'nin 718. yıl dönümü kutlu olsun Bu anlamda Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı açılışını gerçekleştirdik. Osmanlı medeniyetini yaşayıp ve yaşatma amaçlı kurulan Osmanlı Ocakları tüm Türkiye'de Osmanlı medeniyetini yaşayıp ve yaşatmak adına birlik ve beraberlik için kurulmuştur. Belli değerler manzumesine inanmış, belli ruh ve mana köklerinden esasen oluşmuş, bir duruş ve bir inançla buradayız. Kapımız herkese açık, tabi bazı kriterlerimiz var. Bu teşkilatımız siyaset üzerinde bir kurumdur. Hiç bir partiyle organik bağımız yoktur. Osmanlı Ocakları İstanbul İl Başkanlığı şuandaki bulunan yerdir. Genel merkezimiz Ankara'dadır. İstanbul'da teşkilatlanan Osmanlı Ocakları il ve ilçe başkanlıkları teşkilatmasını bitirdikten sonra öncelik konumuz Osmanlıca. Osmanlı'nın temel aile düzeni. Niyetimiz; Osmanlı kültürünün benimseyerek severek, yaşayıp ve yaşatmaktır. Barışı, istikrarı ve güveni temin etmek için elimizden geldiğince gece gündüz mücadele edeceğiz" dedi.



"Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne Osmanlı Ocakları olarak 'evet' diyeceğiz"



Gündemde olan anayasa değişikliği ile ilgili referanduma gidilmesi halinde Osmanlı Ocakları'nın 'evet' diyeceğini bildiren Canpolat, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ülkemizde elzem bir hal almıştır. Bu anayasayı üzerimize dar gelen bir elbise gibi değiştirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne Osmanlı Ocakları olarak 'evet' diyeceğiz. Hatta bu kapsamda çeşitli paneller de düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL