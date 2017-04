Osmanlı Ocakları Genel Başkanından Fransız Profesöre Tepki

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fransa'da 'Erdoğan'a suikast' çağrısıyla gündeme gelen Uluslararası İlişkiler Profesörü Philippe Moreau Defarges'a tepki gösterdi.



Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Fransa'da Fransız siyaset bilimci Defargas,"O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor" ifadeleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kadir Canpolat'ın açıklaması şöyle:



"Avrupa, Türkiye'deki taşeronları üzerinden Erdoğan'ı öldürme veya iç savaş planları yapıyor, CHP'li ve HDP'li yöneticiler hala uyuyor. CHP ve HDP üzerinden cesaret bulan bazı Avrupalı sözde aydınlar savaş tellallığı yapmaktalar.



Bütün siyasi partilere, tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hep beraber sahip çıkmalıyız. Milletimizi bölmek isteyenler, Milletimizi birleştiren devlet yöneticilerimizi hedef alıyor, Devletimizi bölmek isteyenler, devletimizi güçlü hale getiren komutanları hedef alıyor. İslam düşmanlığı, din ayrımcılığı yapan, hangi yobaz, bağnaz kesim varsa onların tamamı liderlerimizi hedef alıyor. Artık ülkemizi sömüremeyenler, muslukları kesilmiş zarar etmiş geleceği kararmış iflas etmiş Avrupa, Cumhurbaşkanımız ile silahları yan yana koyarak resimlerle, algı mesajlarıyla ülkemizde ki elamanlarına, mesajlarla baskı yapıyorlar. İç savaş istiyorlar, milletimizi bölmeye çalışıyorlar, kararan Avrupa geleceğini ülkemiz üzerimizden aydınlatmaya çalışıyorlar.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız, bu ülkenin ekmeğini yiyen, bayrağı altında yaşayan herkes, vatanını bayrağını milletini seven herkes, seferber olup devlet adamlarımıza sahip çıkmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı bizim devletimizin en yüksek makamıdır. Ona hakaret hem devletimize, hemde milletimizin tamamına yapılmıştır. baş komutanımız, liderimiz hedefe alındıkça gerginleşmeyeceğiz. Gerginleşmeyeceğiz ama koyun gibi otlayıp gezmeyeceğiz. Bu alçakça saldırılar, tehditler, algı operasyonlarına tepkimizi demokratik ölçülerde dile getireceğiz. Karanlık Fransız profesörü milletimizi tahkir ve tahrik etmeye çalışmakta ve ülkemizi bir iç savaşa taşımaya çalıştığı görüyoruz. Batı ülkeleri, ülkemizdeki yapılan referandum kararı hakkın da ileri geri konuşmaya hakları yoktur. Halkımızın verdiği karara tüm dünya saygı duymalıdır. Ülkemizle alakalı konulara, ABD başta olmak üzere hiç bir devletin hiç bir gücün karışmasına göz yummayacak kadar ülkemiz ve milletimiz güçlüdür, cesurdur ve donanımlıdır. Fransa bu kirli karanlık sözde profesörü derhal yargılamalı, cumhurbaşkanımıza karşı halkı kin ve nefrete teşvik ettiği için derhal yargılamalıdır. Bu saldırılara her duyarlı vatandaşımız gücü yettiği kadar sesini çıkaracaktır.



"Erdoğan'a saldırmak tüm İslam alemine saldırmaktır"



Erdoğan'a sahip çıkmak Erdoğan'ın bulunduğu makama sahip çıkmak demektir. Erdoğan'ın bulunduğu makam Türk milletimizin en üst düzeyden temsil edildiği makamdır. Bu makam öyle bir makamdır ki ülkemizde olduğu gibi tüm Türk milletinin ve tüm İslam aleminin varlığının temsili, namusu, kutsal sayılacak değeri ve her şeyidir. Erdoğan'a saldırmak yine tüm Türk milletine saldırmaktır, Erdoğan'a saldırmak tüm İslam alemine saldırmaktır. Milletimizin beklediği lider baştadır. yüce milletimiz bir karar almıştır. Cumhurbaşkanlığı makamını son damla akan kanımıza kadar koruyup savunacağız. Gerekirse bir devlet adamımız için binlerimiz canlarımızdan vazgeçeceğiz, vazgeçeceğiz her şeyden ama size devlet adamlarımızı asla yedirtmeyeceğiz.



Ey milletimizi 200 yıldır esarette tutan zalimler; unutmayın bizim adaletimize, hoşgörümüze sizde muhtaçsınız. Kendinize gelin Erdoğan'a suikast dünya barışına suikasttır. Liderlerimize suikast tüm milletimize ve tüm dünya siyasi liderlerine suikasttır. Bu milletinin tamamı er doğmuştur, er yaşamıştır, ve er ölecektir! Yaşasın Erdoğanlar, yaşasın sulh yapmış dünya milletleri, yaşasın adalet, Barış, hoşgörü, yaşasın milletimizi yeniden diriltip birleştiren Recep Tayyip Erdoğan.



Bu vesile ile yurdumuzun dört bir köşesinde 'Türk Milleti' asker doğar. 'Er doğanlara sahip çıkıyoruz' programların da buluşmak ve görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun". - İSTANBUL