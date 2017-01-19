Osmanlı Ocakları Bulanık İlçe Başkanlığı Açıldı

Osmanlı Ocakları Bulanık İlçe Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı.



Kızılay Bulanık Şubesi binasındaki Osmanlı Ocakları İlçe Başkanlığının açılışı, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Açılışta bir konuşma yapan Osmanlı Ocakları Bölge Koordinatör Başkanı Tahsin Çelik, Osmanlı Ocaklarının bir sivil toplum örgütü olduğunu ve herhangi bir siyasi parti ile alakalarının olmadığını söyledi. Yeryüzünün Osmanlı varlığından koptuğu andan itibaren insanların zülüm gördüğünü ve birbirini öldürdüğünü dile getiren Çelik, "Osmanlı Ocaklarının temel gayesi, Osmanlı hoşgörüsünü, ahlakını yaşamak ve yaşatmaktır. Bölge, din, dil, ırk ayırımı yapılmaksızın 'yaratılanı severiz yaratandan ötürü' anlayışıyla herkesi kucaklayan ve herkesime eşit yaklaşan bir sivil toplum kuruluşuyuz" dedi.



Osmanlı Ocakları İlçe Başkanı İzzet Yılmaz'ın da bir konuşma yaptığı açılışa Bölge Koordinatör Başkan yardımcıları Mehmet Özcan, Turgut Başdaş ve Orhan Ünal, Bitlis İl Başkanı Halis Şipar, Muş İl Başkanı Bahattin Kanal, il, ilçe başkanları, STK temsilcileri, siyasi parti başkanları ve Bulanık halkı katıldı. - MUŞ