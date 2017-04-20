Osmanlı'nın Paşa Unvanı Verdiği Tek Kadın: Emine Valide Paşa

Son Mısır Hidivi 2.Abbas Hilmi Paşa'nın annesi olan Emine Valide Paşa'ya bu unvan dönemin sultanı II.Abdülhamit tarafından verildi. Alışılmadık bir unvana sahip olan Emine Valide Paşa'nın kendisi de bir o kadar ilginçtir.



2.Abbas Hilmi Paşa şu anda Hidiv Köşkü olarak bildiğimiz görkemli yapıyı yaptıran kişidir. Bu yapı o kadar görkemlidir ki, Sultan Abdülhamit tarafından kulesinin kısa tutulması konusunda ikaz edilir. Bu nedenle Toskana mimarisinden esinlenerek yapılan Hidiv Köşkü, İstanbul'un görülmesi gereken yapılarından biri olmuştur.



Bu hikayenin ilginç yanı ise 2.Abbas Hilmi Paşa'nın bu yapıyı yaptırma sebebidir. Kendisi, annesi Emine Valide Paşa'nın otoriter yönüne karşı bir hamle yapmak istemiştir. Valide Paşa öylesine otoriterdir ki bugün Mısır Konsolosluğu olan Bebek'teki Valide Paşa Yalı'sına Abbas Hilmi Paşa'nın hiç sevmediği eşinin girmesine izin dahi vermez.



Valide Paşa Yalısı'nın bugün Mısır Konsolosluğu olarak hizmet vermesinin sebebi ise bir hayli enteresan. Aslında Yalı, Valide Paşa tarafından yeni kurulmuş Cumhuriyet'e hediye edilmek istense de, Cumhuriyet yönetiminin prensiplerinden dolayı unvanı yok sayarak Valide Paşa'ya "Bebekli Emine Hanım" olarak hitap etmesi sonucunda, Valide Paşa öfkelenerek yalıyı Mısır Hükümeti'ne bağışlamıştır.