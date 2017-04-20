Osmanlı'nın Hadım Dedektifi "Yaşim", Hollywood Dizisi Oluyor

Osmanlı döneminde yaşayan hadım dedektif Yaşim'in maceralarını konu edinen ve dünya genelinde 40'dan fazla dile çevrilerek, en çok satanlar listesinde uzun bir süre yer alan İngiliz yazar Jason Goodwin'in romanı Yeniçeri Ağacı, Hollywood yapımcıları tarafından dizi yapılıyor.



Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtilen dizinin ilk sezonunun 40'ar dakikalık 10 bölümden oluşacağı belirtildi.



Ünlü İngiliz yazar Jason Goodwin yayımladığı 5 kitaplık Yeniçeri Ağacı serisiyle oldukça önemli başarılar elde etti ve bu seri, yazarın 2007 yılında Edgar Allan Poe Roman Ödülü'nü kazanmasına neden oldu.



Türkiye'de ve dünyada yayımlanan tarih dizilerinin oldukça rağbet görmesini bir fırsat bilen Hollywood yapımcılarının aldığı bu kararın ardından, serinin yazarı Jason Goodwin tarafından yapılan açıklamalara göre: Çekimleri Türkiye'de yapılması planlanan dizi için Karga Seven Pictures ve yapımcı Emre Şahin ile anlaşmaya varıldı.



Diziye ilişkin açıklamalarda bulunan Emre Şahin: "Dizinin castı için Hollywood ve Türk oyuncularla görüşmeler yapıyoruz. Büyük ihtimalle başroldeki dedektif Yaşim karakterini Hollywood'dan ünlü bir oyuncu oynayacak" ifadelerinde bulundu.



Çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilecek olan ve şimdilik 5 sezon olacağı tahmin edilen dizinin senaristliğini ise Hollywood'un dikkat çeken dizisi Sherlock Holmes dizisinin ünlü senaristi Stephen Thompson'un üstleneceği belirtildi.