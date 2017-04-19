Osmanlı Hamamlarında Sona Doğru

İnşaatı hızla devam eden Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamlarının, Temmuz ayında hizmet vermeye başlayacağını söyleyen Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Türkiye'nin önemli turizm noktalarından birisini ilçemize kazandırıyoruz" dedi.



Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yapımı hızla devam eden Osmanlı Hamamları projesi 3 ay sonra hizmet vermeye başlıyor. İnşaatın seri bir şekilde devam ettiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Projesiyle bile örnek olan Osmanlı Hamamları projemiz, tamamlandığında Türkiye'nin önemli turizm noktalarından birisi olacak" diye konuştu.



Atakum Belediyesi olarak birbirinden önemli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 2017 yılının yaz aylarında birçok önemli projenin açılışını gerçekleştireceklerini kaydetti. Turizm noktasında merakla beklenen Osmanlı Hamamları projesine dikkat çeken Başkan Taşçı, "İnşaatı hızlı bir şekilde devam eden hamam projemizde sona yaklaşıyoruz. Temmuz ayının sonlarına doğru hizmet vermeye başlayacak. Bay ve bayan hamamı olarak iki ayrı yapı şeklinde tasarlanan projemizde 850 metrekarelik havuz kısmı ve 850 metrekarelik hamam kısmı olacak. Toplam 1700 metrekare kapalı alan olacak. Çevresinde 1000 metrekarelik yeşil alan donatısının yapılacağı bu önemli projemiz, içeriği itibariyle sauna, tuz odası ve havuzun yer aldığı örnek bir yapı olacak" şeklinde konuştu.



Osmanlı mimarisinin yaşatıldığı hamam projesi ile turizme önemli bir katkı sağlamayı planladıklarını kaydeden Başkan Taşçı, "Atakum ilçesi halkının ihtiyaçlarına karşılık verecek olan hamam projesi, öte yandan da turizme önemli bir katkı olacak. Projesiyle bile örnek olan Osmanlı Hamamları projemiz, tamamlandığında Türkiye'nin önemli turizm noktaları arasında yerini alacak. Samsun'da 2016 yılında hibe alınan tek proje olan Osmanlı Hamamlarının toplam maliyeti 2,5 milyon TL civarında olacak. Bunun 656 bin TL'lik kısmı hibe olarak karşılanıyor. Tamamlandığında hayranlık uyandıracak bir fiziksel yapıya sahip olacak olan Osmanlı Hamamları projemiz, başarılı belediyecilik çalışmamız olarak diğer önemli projelerimiz arasında yerini alacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN