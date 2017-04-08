Osmanlı Esvapları Defilesi Göz Kamaştırdı

Bursa'da düzenlen Osmanlı esvapları defilesi büyük ilgi gördü.



'2. Bursa Ulusal Kültür Sanat Festivali'nde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından sergilenen defilede, Osmanlı kıyafetlerinin ihtişamı podyuma yansıdı. Merinos AKKM Fuar Alanı'ndaki defileye Bursalılar ilgi gösterdi. Defile izleyenleri adeta Osmanlı dönemine götürdü. Defiledeki 26 parçalık koleksiyonun yapımında padişah, şehzade ve cariye giysilerinden ilham alındı. Osmanlı devrinde kullanılan kaftanlar ve kıyafetler, orijinalinin aynısı olarak veya modernize edilerek hazırlandı. Esvapların bazılarının işlemelerinde Türk el nakışları kullanıldı. Bazılarında ise geleneksel motifler kullanılarak iğne oyası ve kordon tutturma ile bezendi. Ayrıca Keles yöresi pul ve boncuk işlemelerinden de yararlanıldı. - BURSA