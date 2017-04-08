Osmanlı Esvapları defilesi göz kamaştırdı

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen '2. Bursa Ulusal Kültür Sanat Festivali'nde Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından sergilenen defilede 'Osmanlı Esvapları'nın ihtişamı podyuma yansıdı. Merinos AKKM Fuar Alanı'nda düzenlenen defileye Bursalılar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Defile izleyenleri adeta Osmanlı dönemine götürdü.

Defiledeki 26 parçalık koleksiyonun yapımında Osmanlı dönemi padişah, şehzade ve cariye giysilerinden esinlenildi. Osmanlı döneminde kullanılan kaftanlar ve cariye giysileri, orijinalinin birebir aynısı olarak veya modernize yapılarak çalışıldı. Giysilerin bazılarının işlemelerinde Türk el nakışları kullanıldı. Bazılarında ise geleneksel motifler kullanılarak iğne oyası ve kordon tutturma ile bezendi. Ayrıca Keles yöresi pul ve boncuk işlemelerinden de yararlanıldı.

