Osmanlı Döneminden Kalma Han Restore Edilecek

Çorum'da, Osmanlı döneminde inşa edilen 152 yıllık Velipaşa Hanı'nın restorasyonu yaptırılacak.



Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te yaptırılan tarihi hanın turizme kazandırılması için Çorum Belediyesince başlatılan çalışmalar devam ediyor.



Uzun yıllardır market ve depo olarak kullanılan binayı, hak sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda 35 yıllığına kiralayan belediye, 1,5 sene önce boşaltılan hanın restorasyonu için proje hazırladı.



Yaklaşık 6 milyon liraya mal olacağı tahmin edilen restorasyonun projesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından da kabul edildi. Tarihi bina, restore edildikten sonra butik otel ve restoran olarak hizmet verecek.



Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, belediyede düzenlenen toplantıda, Çorum'un turizm altyapısının geliştirmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Velipaşa Hanı ve kentteki farklı tarihi yapıların restorasyonu için OKA ile protokol imzalayacaklarını bildiren Külcü, hanın restorasyonuna mayısta başlamayı ve çalışmaları bir yılda tamamlamayı planladıklarını belirtti.



Tarihi binanın hak sahipleri ve kiracısıyla 27 Ocak 2015'te kiralama anlaşması yaptıklarını dile getiren Külcü, şunları kaydetti:



"Kiralama aşamasından sonra Velipaşa Hanı'nın restorasyonuyla ilgili çalışmaları başlatmıştık. İki yılımızı bu çalışmalarla geçirmek zorunda kaldık. 150 yıllık geçmişi olan, bu sürede korunması başarılabilmiş bir eserde restorasyon çalışması yürüteceğiz. 2018 yılının ortalarına geldiğimizde inşallah Velipaşa Hanı günlük hayatımızın bir parçası olarak tekrar şehrimize kazandırılmış olacak."



Külcü, restorasyon için gerekli kaynağın 798 bin 411 lirasının OKA tarafından finanse edileceğini bildirdi.



Muzaffer Külcü, ayrıca Çorum Kalesi, eski polis karakolu, Dikiciler Sokağı ve Güpür Hamamı'nın da turizme kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen de Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta bugüne kadar 100 milyon liralık kaynak kullandıklarını söyledi.



Ajans tarafından uygulanan turizm altyapı programı için 18 milyon liralık kaynak ayırdıklarına dikkati çeken Özen, bütçenin 5 milyon lirasının Çorum için kullanılacağını ifade etti.



Daha sonra, Külcü ile Özen arasında restorasyon için sağlanacak finansman desteğinin protokolü imzalandı.