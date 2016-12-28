Osmanlı Dönemi Kültür Mirası Peynirli Cami Melikgazi Belediyesi'ne Emanet

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçede Osmanlı Dönemi'ne ait 1533 yılında yapılmış olan Caferbey Mahallesi'ndeki tarihi Peynirli Cami'nde restorasyon ile bakım ve onarım çalışmasının başladığını söyledi.



Peynirli Cami'nin tarihi mimarisi ve yapı tekniği açısından şehrimizde Anadolu Kültür Mirasını temsil eden en önemli eserlerden birisi olarak günümüze kadar ayakta kaldığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılından beri tarihi ve kültür yapılarının bakımı ve onarımı yaparak günümüz hizmetine kazandırıyoruz. 2016 yılında 16 eserimizi tamamladık. 11 eserde ise çalışmalarımız devam ediyor. İhalesi ve projesi tamamlanan en son 1956 yılında onarımı yapılmış Caferbey Mahallesi Miralay Nazım Bey Caddesi üzerinde yer alan Peynirli Camii'nde bakım ve yenileme çalışmasına başlanıldı. Yapı tekniği, kullanılan malzemeler ve taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu tarihi yapı aslına uygun olarak belediyemizce onarılacak. Anadolu kültür mirası olan Peynirli Cami, yapılacak çalışma ile sağlam ve bakımlı bir şekilde hem yeniden ibadete açılacak hem de gelecek kuşaklara emanet edilmiş olacaktır" dedi.



Bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılacak Peynirli Cami'nde mülkiyet sorunu bulunmadığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi'nin 'Tarihe Dokunuş Projeleri' ile yapımını tamamladığı her tarihi eseri birer birer yeniden kullanıma açıldığını ve yapılan bu önemli çalışmanın Melikgazililer tarafından takdirle karşılandığını" sözlerine ekledi. - KAYSERİ