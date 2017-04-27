Osmanlı Devletinde Göç" Konferansı

Erzurum'da Türkiyat Araştırma Enstitüsü tarafından "Osmanlı Devletinde Göç" konulu bir konferans düzenlendi.



Atatürk Üniversitesinde gerçekleşen konferansa katılan Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Gülsoy, Anadolu'nun Türkleşme sürecini anlattı.



Gülsoy, Osmanlı döneminde gerçekleşen göçlerin farklı boyutlarda olduğunu belirterek, "Osmanlı dönemindeki göçleri 3 farklı devre olarak incelememiz gerekiyor. 16. yüzyılın sonlarına kadar içten dışa doğru bir göçün olduğunu görüyoruz." diye konuştu.



Devletin siyasi ve askeri alandaki başarılarından dolayı Anadolu'dan Rumeli'deki fetihlere kolaylıkla gidildiğini ifade eden Gülsoy, şöyle devam etti:



"17'inci yüzyıldan sonra Osmanlı'nın da kendi içinde göçün olduğunu görüyoruz. Buda hem boşalan yerleri hem de haramiliğin arttığı bölgeleri daha güvenli bir hale getirmek için buralara insan nakledildiğini görüyoruz. Biz Anadolu'da kurduğumuz Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetini göçlerle kurduk. Araştırmalar Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin akın akın geldiği Anadolu'nun her bölgesinde iskan merkezleri oluşturduklarını gösteriyor."