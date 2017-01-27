Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 718. Yıl Dönümü

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718'inci yıl dönümü dolayısıyla Domaniç ilçesinde mevlit okutuldu.



İlçedeki Sultan Alaaddin Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Domaniç İlçe Müftüsü Kemal Akpınar, programda yaptığı konuşmada, Domaniç'in 27 Ocak 1299'da Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olduğunu hatırlattı.



Hayme Ana'nın kabrinin de bu topraklarda oluğunu belirten Müftü Akpınar, şunları kaydetti:



"İlçemizin adını şereflendiren Hayme Anamız başta olmak üzere bütün büyüklerimizin ruhlarını şad eyle. Onların bize bırakmış olduğu mirasa sahip çıkabilmeyi, bize bırakılan bu güzel mirası bizden sonra gelecek nesillere de en güzel şekilde intikal ettirebilmeyi Allah bize nasip eylesin."



Programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.