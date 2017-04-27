Osmanlı'da Son Dönem Saray Ziyafetleri" "Diplomasi-Ziyaret-Ziyafet

Edebiyat Fakültesi tarafından Edebiyat Fakültesi Taciser Tüfekçi SİVAS Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Osmanlı'da Son Dönem Saray Ziyafetleri

Edebiyat Fakültesi tarafından Edebiyat Fakültesi Taciser Tüfekçi SİVAS Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 28.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Osmanlı'da Son Dönem Saray Ziyafetleri" "Diplomasi-Ziyaret-Ziyafet

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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