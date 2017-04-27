Osmanlı'da Son Dönem Saray Ziyafetleri" "Diplomasi-Ziyaret-Ziyafet
Edebiyat Fakültesi tarafından Edebiyat Fakültesi Taciser Tüfekçi SİVAS Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Edebiyat Fakültesi tarafından Edebiyat Fakültesi Taciser Tüfekçi SİVAS Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 28.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Osmanlı'da Son Dönem Saray Ziyafetleri" "Diplomasi-Ziyaret-Ziyafet
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io