Osmaniyespor'dan Vali Al'a Ziyaret

3. lige yükselen Osmaniyesporlu futbolcu, teknik heyet ve yöneticiler, Vali Kerem Al'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette konuşan takım kaptanı Ahmet Çenet, Vali Al'a takım olarak 3. lige çıkmak için söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Osmaniye'ye yaşattıkları gurur için tüm takıma teşekkür eder Vali Al ise, Osmaniyespor'un 3. ligde de kente yakışır bir şekilde başarılar elde edeceğine emin olduğunu dile getirdi.



Ziyaret sonunda Vali Kerem Al'a takıma verdiği destek ve katkılar nedeniyle Osmaniyespor Başkanı Murat Teke tarafından plaket ve üzerinde adının yazdığı 80 numaralı takım forması ile atkısı hediye edildi.