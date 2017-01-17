Osmaniyeli Şehit Doğum Gününde Toprağa Verildi

Diyarbakır'da çevik kuvvet aracının geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Mahmut Ava'nın cenazesi, doğum gününde memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.



Şehit polis memuru Mahmut Ava'nın (29) cenazesi, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından havayoluyla Adana'ya, oradan da karayoluyla Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı törenin yapılacağı mezarlığa götürüldü.



3 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülseren Ava eşinin kepini giyerken, metanetini korudu. Anne Fadime Ava ile şehidin kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit polis Mahmut Ava, doğum günü olan 17 Ocak'ta Kışla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - OSMANİYE